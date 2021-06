SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 03-06-2021 -- Ritorna, con la sua sedicesima edizione, la manifestazione ‘Un paese a sei corde’. Venti concerti tutti gratuiti dislocati sui nostri territori che hanno come protagonista assoluta: la chitarra. La manifestazione ha subito si il periodo Covid come tutti noi ma non si è mai fermata, nemmeno nel 2020. Dpcm alla mano l’associazione organizzatrice ‘Una finestra sul lago’ è riuscita ad andare avanti e a far giungere in porto anche la quindicesima edizione. La manifestazione che partirà il prossimo 13 giugno da dal Parco del Castello di Casalino (e si concluderà il 12 settembre) avrà ventuno tappe. Venti gratuite ed una a pagamento che si terrà a Verbania in collaborazione con il Piemonte Jazz festival. Protagonisti di questa edizione senza ombra di dubbio saranno: la musica d’autore, la strada che è stata deserta per tutto questo periodo Covid, ma soprattutto l’ambiente. “Grazie alla collaborazione con l’associazione Rete Clima – spiega Lidia Robba presidente dell’associazione ‘Una finestra sul lago’ promotrice della manifestazione – abbiamo fatto fare un calco di quanto ossigeno consumiamo per i nostri concerti e di quanta Co2 rimettiamo nell’ambiente. Così facendo stiamo facendo una campagna per piantare semi e alberi e fare così in modo che i nostri concerti possano avere un impatto ambientale il più basso possibile”. Fra le altre collaborazioni anche quella con l’Avis di Cressa con cui verrà realizzato un concerto, nel cortile del municipio dal titolo: ‘La musica nel sangue’. Durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione anche Manuel Consigli, autore del libro ‘La mappa segreta del chitarrista felice’. Un libro unico nel suo genere, primo al mondo di Guitar Mindfulness che ha registrato un record di vendite a livello mondiale. L’autore, accompagnato dalla sua compagna di vita, ha reso noto alcuni brani del suo libro accompagnandoli alla chitarra.



Maurizio Ferlaino