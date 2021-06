ORTA SAN GIULIO- 04-06-2021 -- In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, il comune di Orta San Giulio ha festeggiato bambini appena nati e i ragazzi di 18 e 19 anni.

Proprio nella giornata in cui tutti gli italiani si sono stretti attorno al tricolore, forti dei valori e degli ideali li uniscono, l’Amministrazione Comunale di Orta San Giulio, ha voluto dedicare una toccante cerimonia ai bambini e ai giovani del paese che rappresentano il futuro e la speranza in cui credere.

A fare gli onori di casa, nel suggestivo giardino di Villa Bossi, sede del Comune di Orta, c’era il sindaco Giorgio Angeleri che, come un buon padre di famiglia, ha accolto con calore a nome di tutta la comunità tutti i partecipanti alla cerimonia; protagonisti loro, i bimbi e i giovani ortesi ai quali Angeleri ha rivolto parole molto intense e significative con le quali ha fatto intendere quanto la comunità di Orta sia lieta di accogliere i nuovi nati e quanto sia orgogliosa dei suoi giovani.

Alle famiglie dei bimbi appena nati è stato consegnato un assegno di benvenuto e ai ragazzi di 18 e 19 anni, questi ultimi presenti in quanto lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria non hanno potuto festeggiare il loro ingresso ufficiale in società, è stata consegnata la Costituzione.

Alla cerimonia erano presenti anche i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie che hanno omaggiato i festeggiati con doni ricchi di significato che grazie alla loro profondità e sincerità hanno toccato il cuore di tutti i presenti.

Nella nostra videointervista il commento del sindaco Angeleri al termine della cerimonia.

