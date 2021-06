GOZZANO–06-06-2021 -- Manca oramai solo un punto al Gozzano per conquistare con 180’ di anticipo la serie C ( o anche nessuno se le avversarie dirette Castellanzese e Bra non vinceranno domenica prossima). I rossoblù hanno superato in rimonta e con una prova di carattere un indomito Sestri Levante che però ha pagato caro gli errori in occasione dei gol subiti e del rigore fallito. Sugli scudi i veri protagonisti, more solito, di questo quasi sicuro ritorno in C. Vagge, il portiere, che oggi ha parato il rigore, si è distinto tra i pali ed è stato decisivo fornendo addirittura l’assist del 2-1. Poi i soliti gemelli del gol Sylla e Allegretti, con il secondo che ha sprecato un po’ troppo sotto porta, ma poi si è riscattato con un colpo di bravura. Poi la consueta difesa quadrata (la migliore del girone) un gioco essenziale marchio di fabbrica di Soda che anche oggi ha portato a casa una vittoria di misura contro un avversario che all’andata aveva fatto soffrire parecchio i rossoblù. La gara, nonostante il caldo, è stato intensa e ricca di occasioni fino alla fine. Nei primi 10’ una serie di palle gol. Al 2’ un errore di Grea dà via libera a Sylla, Salvalaggio chiude la porta. Un minuto dopo Buso sfugge agli avversari e mette in mezzo in area, ma nessuno devia. Al 5’ Allegretti sciupa di testa da buona posizione. Al 7’ il Sestri spreca: Selvatico centra il palo da fuori area, Ferretti è solo ma spreca calciando alto. La gara è giocata a viso aperto: Allegretti si libera al tiro, ma calcia alto, 1’ dopo Buso serve Selvatico ed il tiro sfiora la traversale. Al 20’ il Sestri ottiene il rigore: Kayode regala palla a Buso che arriva in area viene atterato da Pavan, ma Selvatico si fa neutralizzare il tiro da Vagge. Al 32’ però gli ospiti passano meritatamente in vantaggio: Buso scarica da distanza ravvicinata Vagge respinge, ma Cirrincione segna sulla respinta. Il Gozzano ha la fortuna ed il merito di trovare subito il pareggio: lancio lungo di Pavan, la difesa ospite non guarda Sylla in sospetto off side che tutto solo realizza il pareggio. Nella ripresa subito Allegretti che si libera al tiro: palla fuori. Il Sestri però vuole vincere ed attacca in massa. Al 4’ Ferratti manda alto di testa, al 6’ Selvatico sfiora il gol con un lob da 20 metri. Al 10’ grande occasione per il Gozzano. La creano il duo Sylla – Allegretti. Il tiro del primo è ribattuto da Grea Allegretti riprede spreca e impreca. Al 12’ però il bomber ex Foggia si rifà: lancio lungo del portiere Vagge che coglie impreparata la difesa ospite: Allegretti inscena un duello con Pane in velocità lo supera e lo disorienta con una finta e poi scarica in gol. Il Gozzano che accusa anche la fatica del recupero con il Bra, si chiude a protezione del vantaggio. I marinai attaccano, ma la difesa fa buona guardia. Accumulano corner gli ospiti: al 22’ Vagge mette in corner, al 33’ Pavan salva su una conclusione destinata in rete di Cirrincione. Ruvo viene espulso dopo aver reclamato per un mani in area. L’ultimo sussulto al 92’ con una conclusione di Grea che dalla distanza sibila di poco sopra la traversa. Intanto la Castellanzese ha piegato il Pont Donnaz (3-2) e lo scavalca in classifica, mentre il Bra vince in rimonta con il Chieri (3-1). Gozzano 74, Castellanzese e Bra 65, Pont Donnaz 64. Per avere uno spareggio il Gozzano dovrebbe perdere le ultime tre gare e le sue avversarie vincerle. Sarà invece al 99 % il campo di Imperia a sancire la matematica promozione per gli uomini di Soda con un ritorno in C dopo solo un anno.

GOZZANO-SESTRI LEVANTE 2-1



Gozzano (3-5-2): Vagge 7.5; Bianconi 6 (40' st Bane sv), Carboni 6.5, Pavan 6 ; Kayode 6, Piraccini 6, Cella 6.5, Carta 6 (18' st Gemelli 6), Vono 6 (27' st Di Giovanni 6); Allegretti 7 (36' st Rao ng), Sylla 6.5. All.: Soda: 7



Sestri Levante (3-5-2): Salvalaggio 6.5; Pane 5.5, Chella 6, Grea 6; Cavalli 6.5, Cirrincione 6.5, Selvatico 6, Ferretti 5.5, Buffo 5.5 (45' st Cuneo); Buso 7, Marquez 5.5 (42' st Croci). All: Ruvo: 6.



Arbitro: Vogliacco di Bari: 6.5



Reti: pt 32' Cirrincione, 38' Sylla; 12' Allegretti.



Note: sole, campo in ottime condizioni, spettatori 250 circa. Corner 3-9. Al 21' pt Vagge para un rigore a Selvatico. Ammoniti Cella, Bianconi, Ferretti. Recupero: pt 0', st 5'. Espulso al 30’st Ruvo allenatore del Sestri.

Maurizio Robberto

Nessun Iframes