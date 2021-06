GOZZANO - 07-06-2021 -- Domenica 6 giugno Giornata Plasticfree per i Comuni di Gozzano, Briga Novarese e Gargallo. Grazie a un’iniziativa nata dal Liceo Galilei Linguistico e Scienze Umane di Gozzano e al patrocinio degli Enti Locali, con l’adesione dell’AIB dei tre comuni, si è celebrata oggi una giornata all’insegna dell’ecologia. Presenti anche i ragazzi del Centro Accoglienza. Gozzano, Briga Novarese e Gargallo sono state suddivise in più zone nelle quali si è svolto il lavoro di raccolta. A Gozzano: Villa Ranzini, parco delle Rimembranze, zona asilo e nuova stazione fs. Presenti il Sindaco Gianluca Godio e gli Assessori Libera Ricci e Francesca Tucciariello e la presidente della Biblioteca Maria Luisa Gregori e il direttore dell’Eco Museo del lago d’Orta Gianni De Bernardi. A Gargallo, con il Sindaco Luigi Guidetti, il Gruppo Ecologico Gargallese e gli Alpini, la raccolta è avvenuta nella zona industriale (Isei) e lungo la discesa che porta a Gozzano. Per Briga, con il Sindaco Chiara Barbieri, l’AIB, hanno operato in zona Cimitero, via Pastore e via per Gozzano. «Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa – ha detto il Sindaco di Gozzano Gianluca Godio, supportato dagli assessori Ricci e Tucciariello – e in particolare coloro che hanno avuto la sensibilità di promuovere la giornata, in particolare l’AIB sempre presente, le Scuole e i ragazzi del Liceo Galilei con l’insegnante Rachele Ugazio». Conclude poi: «Le nostre realtà, vista anche la partecipazione dei volontari, sentono molto il problema ambiente e, considerato che il 5 giugno era la giornata mondiale dell’ambiente, l’iniziativa attuale assume grande importanza per la zona».

Nicole Pastore