VERCELLI- 07-06-2021-- Il Cusio Ginnastica è stato impegnato, sabato 5 giugno a Vercelli, nella 2° prova Regionale CSI di ginnastica ritmica, valida per la qualificazione al nazionale. Cusio Ginnastica è scesa in pedana con 9 atlete tutte individualiste, suddivise nelle varie categorie e fasce d’età, accompagnate dalle tecniche Noemi Bonali e Piana Chiara.

Per la categoria “Medium” allieve Giulia Bianco è 1’ assoluta e Camilla Albertini, fascia d’età “tigrotte” è 2’ assoluta, entrambe hanno eseguito 2 esercizi, al corpo libero e al cerchio. Stessa categoria ma in fascia d’età senior Camilla Romagnoli è 1’ alle clavette. Categoria “Large” allieve, Alice Lisi è 1’ assoluta con un esercizio alla palla e uno al cerchio, per la fascia d’età junior Beatrice Cerutti 2’ posto assoluto dato da un argento al cerchio e un argento al nastro, Giulia Pesenti è 3’ al cerchio e Gaia Santambrogio 4’ al cerchio, infine per la fascia d’età senior Letizia Baldioli è 1’ alle clavette e Anna Cassina 1’ alla fune.

Grande soddisfazione da parte delle tecniche e della società e ora si guarda con fiducia al nazionale.