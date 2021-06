OMEGNA - 08-06-2021 -- Con la marcata discesa della Pandemia anche l’oratorio Sacro Cuore di Omegna ha presentato il calendario delle varie attività che segneranno l’estate 2021 sotto la guida di don Luca Longo, che sarà ordinato Sacerdote il 12 giugno in Duomo a Novara dal Vescovo mons. Franco Giulio Brambilla.



Da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio si terrà il Grest per bambini e ragazzi con orari dalle 9 alle 17 e comprenderà oltre al pranzo anche attività varie e gite con animatori. Dal 5 luglio al 24 il testimone passerà, invece, a quello di San Luigi a Crusinallo con le stesse modalità.

La Segreteria per le iscrizioni sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17,30, il sabato dalle 9,30 alle 12 mentre è disponibile la mail Per la scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado dal 19 al 25 luglio a di val Formazza si svolgerà il campo scuola.

Chiuderà l’estate dal 31 agosto il “Settembre Olè” per riprendere la preparazione all’anno scolastico 2021/2022.