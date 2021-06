ORTA SAN GIULIO - 08-06-2021 -- A Orta San Giulio, uno dei borghi più belli d'Italia, apre il primo shop firmato Cannavacciuolo.

In piazza Motta, cuore dell’incantevole abitato di Orta, proprio di fronte all'isola di San Giulio, “ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo” è il nuovo goloso indirizzo dove poter trovare la pasticceria dello Chef, fresca e monoporzione, le torte, il gelato di produzione artigianale e anche i prodotti proposti nel suo shop on line, come le torte in vaso e i biscotti.

Grazie alla produzione del vicino Laboratorio Cannavacciuolo, che realizza artigianalmente ogni idea dolce e salata, il negozio offre diverse proposte, tutte bellissime alla vista e deliziose ed emozionanti al palato, con prodotti che cambiano durante ogni stagione; immancabili, ovviamente, anche idee sfiziose per ogni occasione speciale dell’anno.

Ecco, quindi, che il nuovissimo shop di Cannavacciuolo a Orta San Giulio rappresenta indiscutibilmente un’occasione da non perdere per gustare una colazione o merenda all’aria aperta o, perché no, per portare a casa un ricordo goloso dopo la visita di Orta, dell’Isola di San Giulio o del Sacro Monte che dal 2003, assieme ad altri Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, è patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO.

“ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo” è il nuovo format del Gruppo Cannavacciuolo che ha debuttato a Vicolungo nel 2019 e che vuole creare un punto smart gourmet ispirato alla tradizione street food napoletana.

Lo shop di Orta è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20; per ordini o prenotazioni si può chiamare il numero +39 0322.90275 oppure si può scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

r.a.