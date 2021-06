VCO - 09-06-2021 -Eccellente risultato giovedì 3 giugno per Riccardo Bagaini, atleta del GSH Sempione 82, ai Campionati europei di atletica paralimpica in programma nella città polacca di Bydgoszcz. L’atleta di Orta San Giulio alla sua terza partecipazione ai campionati continentali (a Berlino nel 2018 aveva messo al collo 3 medaglie: il bronzo nei 200, ancora un bronzo nella staffetta mista e un argento nella staffetta 4x100) ha corso i 400 metri col tempo di 50’92, nuovo record nazionale, salendo sul terzo gradino del podio, staccato di 29 centesimi dal vincitore il croato Ivan Cvetkovic.

In gara anche il compagno di squadra Riccardo Cotilli, bronzo nei 100 metri e 4° nei 200.

