AMENO- 09-06-2021-- Ritornano, con una formula nuova, le iniziative dedicate al Quadrifoglio di Ameno, legate al turismo lento e responsabile. La ProLoco di Ameno, con il patrocinio del Comune, organizzerà alcuni appuntamenti durante l’anno denominati “Le stagioni del Quadrifoglio”: quattro le stagioni dell’anno, quattro i sentieri del Quadrifoglio. La prima “stagione” si svolgerà tra il 19 e il 27 giugno e proporrà un ricco calendario di eventi per tutti i gusti.

Dal 2014, il piccolo paese propone il sistema di sentieri del Quadrifoglio: 4 percorsi ad anello che attraversano il territorio nel suo insieme, toccando anche le frazioni di Vacciago, Lortallo e Oltre Agogna, e i comuni di Orta San Giulio e Miasino.

Per gli aggiornamenti consigliamo di consultare il sito www.amenoturismo.it e la pagina facebook https://www.facebook.com/amenoturismo/.

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione via mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il pagamento dell’iscrizione, per gli eventi dove è richiesto, verrà effettuato direttamente nel punto di ritrovo.



Programma:

sabato 19 giugno

- 9.30, Piazza Marconi, Ameno: SALUTE IN CAMMINO - 10.000 passi per stare bene. Passeggiata alla scoperta del nuovo tracciato dedicato alla salute, iscrizione 5€.

-14, parcheggio bar Osterietta, Vacciago: IN CAMMINO CON GLI ESPERTI-1 - Passeggiata con guida turistica abilitata, iscrizione 8€.

- 16.30, parcheggio bar Osterietta, Vacciago: UN, DUE, TRE… CAMPANON - Concerto di campane a cura di “Resistenza Campanaria Novarese”.

A seguire: “ESTATE” di Antonio Vivaldi per violino e clavicembalo.

Domenica 20 giugno

-9, Piazza Marconi, Ameno: AMENO TREKKING - Escursione lungo l’Anello Blu, verso Orta, iscrizione 5€.

-15 Museo Tornielli, Piazza Marconi, Ameno: incontro con il camminatore Riccardo Carnovalini, ideatore dei tracciati del Quadrifoglio di Ameno, e Anna Rastello.

In contemporanea, località Borghetto, Bolzano Novarese: inaugurazione del percorso civico ambientale Verde Vivente con performer dal vivo. Arrivo previsto ad Ameno in regione Cilieglia.

Lunedì 21 giugno

- 18.30, Piazzale del Parcheggio – Monte Mottarone: Tramonto al Mottarone con la guida escursionistica ambientale.

Martedì 22 giugno

- 9, Località Monteoro: PESCA A MOSCA , iscrizione 5€ – iscrizione+pranzo 30€.

Mercoledì 23 giugno

- 14, Bar Trattoria La Faina, Tabaino: AMENO TREKKING & ADVENTURE – Escursione lungo l’Anello Indaco e il percorso WWF del Quadrifoglio, con guida, iscrizione 5€.

Giovedì 24 giugno

- 16, Parco Neogotico, Piazza Marconi, Ameno: IL MAZZO DI S. GIOVANNI - Storia e leggende di una tradizione devozionale, iscrizione 5€.

Venerdì 25 giugno

-14.30, Piazza Marconi, Ameno: IN CAMMINO CON GLI ESPERTI-2 – Visita guidata del borgo, iscrizione 5€.

-16.30, Sala Operaia, Via Zanoni, Ameno: AMENO, DOLCE AMENO - Merenda in uno dei locali storici di Ameno con degustazione, iscrizione 6€.

Sabato 26 giugno

-10, Museo Tornielli, Piazza Marconi, Ameno: LETTURE AMENE - Festival di letteratura per ragazzi.

-14, Piazza Marconi, Ameno: VIVA I CASTAGNI - La trasformazione culturale e paesaggistica dai Celti ai Romani. Camminata Ameno – Vacciago – Lortallo – Monte Mesma, iscrizione 5€.

-15, sedi diverse: FESTIVAL LETTURE AMENE

-15.30, Regione Allea: inaugurazione del Murales realizzato dalle Tricottine.

Domenica 27 giugno

-10, sedi diverse: FESTIVAL LETTURE AMENE

-14, Località Monteoro: SCOPRIAMO IL PARCO AVVENTURA “LE PIGNE”

-14.30, Piazza Marconi, Ameno: CAMMINARSUONANDO - passeggiata musicale, iscrizione 8€.

-15, sedi diverse: FESTIVAL LETTURE AMENE

-18.30, Località Monteoro: APERICENA DI CHIUSURA (a pagamento). Passeggiata alla nuova Panchina Gigante a Monte Duno.