MIASINO - 11-06-2021 -- Il meraviglioso parco di Villa Nigra a Miasino è pronto per accogliere la nuova edizione di “Menta e Rosmarino”, il pregevole evento dedicato al mondo del verde organizzato come sempre dall’associazione culturale Asilo Bianco.

Sabato 12 e domenica 13 giugno piante fiori e cultura saranno ancora una volta protagonisti di questa piacevolissima manifestazione che anno dopo anno entra sempre più nel cuore di molte persone.

L’evento sarà come d’abitudine aperto a tutti e a ingresso gratuito, organizzato nel rispetto delle normative anti Covid vigenti.

Vivaisti, esperti di giardino, mostre, visite ai beni storico-artistici di Miasino, workshop, presentazione di progetti e libri, approfondimenti su tematiche legate all’ambiente… ecco alcuni degli ingredienti della nuova edizione di Menta e Rosmarino manifestazione che, come è noto, offre al pubblico la possibilità di immergersi nel mondo green e di dialogare con diverse tematiche legate all’ambiente e alla cultura.

Ecco, quindi, che anche in questo 2021 Menta e Rosmarino si presenta così, come un grande percorso a cielo aperto tra natura, riciclo, ecologia, acqua, salute, cibo, giardino, cultura, arte, disegno, paesaggio, architettura e prodotti naturali.

Tutti gli aggiornamenti, il programma completo della due giorni e le informazioni utili per vivere nel modo migliore questo evento si trovano sul sito internet e sui canali social dell’associazione culturale Asilo Bianco.

r.a.