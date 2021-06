OMEGNA- 11-06-2021-- La dottoressa Adele Sacco è la nuova presidente della Pro Loco di Omegna. La scelta è caduta su Adele Sacco, medico di base e referente per la Casa della Salute di Omegna, che in questo periodo è pure sede di vaccinazioni quotidiane contro il Covid.

Per l’Ente del turismo cittadino è Sacco la persona con le migliori caratteristiche per riprendere la scena turistica omegnese e cusiana, ancora ovviamente condizionata dalla pandemia.

“Una delle prime attenzioni – ha esordito Adele Sacco – sarà l’attivazione di una sinergia di lavoro con le tante associazioni che operano sul territorio cittadino sia nel campo della cultura, del volontariato e dello sport. Cercheremo di riproporre le tante attività che hanno fatto la storia della Pro Loco ma su tutto, in questo particolare e difficoltoso momento storico, risulta fondamentale la capacità di unire le forze".