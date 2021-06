OMEGNA -11-06-2021 -- Si rinnova anche in questo 2021 l’appuntamento con “Marta…fiore di maggio!”, l’evento che ogni anno ricorda Marta Giroldini, la ragazza morta a 14 anni in un incidente stradale avvenuto nell’aprile del 2012.

“Marta…fiore di maggio!” è da sempre una manifestazione speciale che testimonia l’affetto vero e sincero di un’intera comunità che non dimentica e che non vuole dimenticare e così, anche quest’anno, l’evento dedicato a Marta sarà occasione non per ricordare mestamente un’assenza ma per abbracciare un’anima bellissima la cui presenza va al di là del tempo e dello spazio.

Marta e il suo sorriso, Marta e i suoi occhioni, Marta e la sua genuina golosità di vita, Marta e i suoi sogni, i suoi progetti…semplicemente lei, Marta, una ragazza strappata troppo presto alla vita che famigliari e amici non dimenticheranno mai.

Lo scorso anno l’evento è stato un successo in tv e sui social; quest’anno gli organizzatori hanno pensato a un qualcosa di diverso, nello specifico ad un viaggio perché Marta avrebbe voluto viaggiare e perché in questi anni, in un certo senso, in molti hanno viaggiato con lei e grazie a lei tra intense emozioni, forti sensazioni e magiche suggestioni.

L’appuntamento è per sabato 12 giugno: “L’idea era quella di creare uno spettacolo itinerante che tracciasse un percorso da compiere insieme al pubblico; le normative in vigore ci permettono di fare alcune cose ma altre no e allora l’evento sarà organizzato in tre tappe, comunque sia di un viaggio immaginario ma vivere e condividere con intensità -sottolineano gli organizzatori in una nota stampa-. Tutto comincerà alle 20,30 presso il parchetto Ettore Alessi (zona Canottieri); alle 21 altro momento artistico in Largo Cobianchi e poi l’arrivo al Parco del Forum per il gran finale che non vuole rappresentare la fine ma un nuovo inizio per tutti! Danza, musica, canto, sorprese, effetti speciali e colori...mancherà niente, o quasi, per una serata da vivere al di là del tempo e dello spazio, durante la quale saranno anche annunciate le Borse di Studio Marta Giroldini.

Da queste parole si evince facilmente che “Marta…fiore di Maggio!”, evento organizzato da Arcademia, patrocinato dal Comune di Omegna e sostenuto dalla famiglia Giroldini, sarà ancora una volta, intensa e meravigliosa espressione dei sentimenti che tante persone hanno, e sempre avranno, dentro al cuore per Marta.

Non è ampolloso affermare che “Marta…fiore di Maggio!” è un evento dalla straordinaria carica emotiva, non c’è assolutamente retorica nel dire ciò e proprio adesso, a poche ore dall’edizione 2021 di questa manifestazione, non resta che tendere simbolicamente la mano per accogliere quella di Marta e così, con un gesto tenerissimo che esprime una connessione sincera e profonda, mettersi in viaggio con lei…

Augusto Quaretta di Arcademia ci presenta la nuova edizione di "Marta...Fiore di Maggio!" ecco qui di seguito il video.

r.a.