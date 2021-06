MOTTARONE - 14-06-2021 -- Riapre il 15 giugno il Mottarone Adventure Park. Sono 3 i percorsi con differenti livelli di difficoltà a partire dai 6 anni di età per avventurarsi tra gli alberi del Mottarone: liane, reti, salto di Tarzan vi faranno divertire in totale sicurezza grazie al sistema di linea vita continua. Dal 30 giugno, inoltre, aprirà una nuova area con spazio dedicato ai bambini, Net Experience e Tree Climbing anche per adulti. Tutti possono cimentarsi nel Tree Climbing, partendo dalla salita più corta è possibile sfidarsi fino all’ultima presa sull’albero più alto. Grazie ai discensori magnetici, in caso di mancata presa ogni discesa a terra viene addolcita: il sistema prevede infatti il rilascio della fune a una velocità ridotta, per evitare qualsiasi strappo.

Foto credits: sito Mottarone.it