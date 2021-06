GOZZANO -16-06-2021 -- Lavori pubblici a Gozzano nel mese di giugno, nello specifico al Cimitero di Bugnate e nei parcheggi al Lido.

A Bugnate è impegnata la ditta Ronzillo. I lavori sono iniziati l’8 giugno e dovrebbero durare circa sessanta giorni. La spesa prevista si aggira attorno ai 40 mila euro. Sono interessate le direttive principali del Cimitero che saranno rifatte con acciottolato e serizzo ai lati. Un anticipo di quanto avverrà con l’inizio di anno nell’altro Cimitero frazionale di Auzate.

Per quanto riguarda il Lido – bandiera Blu per il secondo anno consecutivo – l’Assessorato ha predisposto un ulteriore parcheggio all’inizio della via dei canneti. I lavori, della durata di trenta giorni, sono eseguiti dalla ditta Valloggia di Borgomanero per una spesa complessiva di 35 mila euro.



«Stiamo andando avanti con il cronoprogramma – ha sottolineato l’Assessore ai Lavori Pubblici Lorena Marietta – ed è nostra intenzione realizzare queste opere nel lasso di tempo previsto; in particolare l’attenzione sui cimiteri in quanto luogo caro a tutte le persone».

«Come Giunta – afferma il Sindaco Gianluca Godio – è importante operare nell’interesse dei cittadini; sono lavori che possono magari causare qualche piccolo disservizio momentaneo, ma sopportabile per il risultato che produrranno».



Nicole Pastore