OMEGNA - 16-06-2021 - Si è svolta martedì scorso al cinema dell'Oratorio l'Assemblea del Comitato Festeggiamenti San Vito Omegna. Preso atto del lavoro effettuato ed impegnativo svolto in questi due anni dal presidente Massimo Nobili insieme al Comitato Festeggiamenti e la Parrocchia Sant'Ambrogio, il parroco Don Gianmario Lanfranchini ha presieduto l'assemblea proponendo ai componenti presenti la persona di Valentino Valentini per ricoprire la presidenza del Comitato Festeggiamenti San Vito Omegna per l'anno 2021. Presenti gli assessori al Turismo e Commercio Mattia Corbetta e ai Servizi Sociali Sabrina Proserpio in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale di Omegna. Le collaborazioni per la patronale sono sempre fondamentali, a partire dalla stessa amministrazione comunale che proporrà l'iniziativa Il Salotto di Diderot, uno spazio dedicato alla musica classica. I ragazzi del San Vito Giovani hanno lanciato un serio messaggio collaborativo, altre associazioni, dopo i singoli interventi, hanno dato la loro disponibilità come la Cittadella del gusto - Anspi - Pro Loco Omegna - San Vincenzo - Avis - Uildm - Gruppo Alpini di Omegna - Sezione Omegna Cusio Alpini - Arcademia - Acn autoamatori auto epoca ed altre hanno confermato che saranno presenti per l'anno 2021. Tra le novità del nuovo Comitato è la figura del dottor Filippo Ardizzi, giovane direttore di Casa Mantegazza, quale referente per le attività di beneficenza della festa nell’edizione 2021. Nei prossimi giorni Il presidente Valentino Valentini il parroco Don Gianmario Lanfranchini ed il Comitato Festeggiamenti San Vito con il Comune di Omegna si attiveranno per la preparazione della Festa Patronale 2021 dandone dettagli ed idee per il programma.

