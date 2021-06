VARALLO SESIA- 18-06-2021-- Ci sarà anche l’Isola di San Giulio costruita da Antonio Mortola alla prima edizione di Varallo Bricks, la mostra di opere costruite interamente con mattoncini Lego che, sabato 19 e domenica 20 giugno si svolgerà a Varallo, durante l'Alpàa Summer Festival.

Dopo essere stata esposta due mesi lo scorso inverno a Santa Margherita Ligure proprio nel negozio di Mortola e recentemente a Mongrando per la manifestazione Monbrick, ora l’Isola di San Giulio -che ricordiamo è stata realizzata in 5 mesi di lavoro con circa 60.000 pezzi Lego- si sposta a Varallo per farsi ammirare, assieme ad altre pregevoli creazioni, in tutta la sua bellezza.

A Palazzo D'Adda ci saranno 12 costruttori professionisti del settore con le proprie realizzazioni, ci sarà un concorso per piccoli costruttori attraverso il quale i bambini potranno realizzare con i mattoncini messi a disposizione dall'organizzazione un'opera di fantasia, ci sarà un concorso fotografico a tema Lego e anche una caccia al tesoro per far divertire i partecipanti a cercare i numerosi omini in Lego esposti nelle vetrine dei negozi del centro storico.

L’Isola di San Giulio e tutte le altre opere realizzate con i famosi mattoncini colorati saranno visibili sabato 19 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e il giorno successivo, domenica 20 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 20.30 a Palazzo D’Adda.

r.a.