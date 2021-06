GRAVELLONA TOCE - 21-06-2021 -- Il comune di Gravellona Toce ha inserito la discussione sul conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto all’interno del consiglio comunale convocato in sessione straordinaria urgente per lunedì 21 giugno alle ore 21.

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha segnalato ai sindaci di tutti comuni italiani le iniziative promosse a vario titolo in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria (Roma, 4 novembre 1921-2021) e, in particolare, è stata segnalata l'iniziativa commemorativa inizialmente promossa dal Gruppo delle Medaglie d'oro al Valor Militare d'Italia finalizzata alla possibilità di conferire al Milite Ignoto in ciascun Comune d'Italia la cittadinanza onoraria.

Anche la città di Gravellona Toce si è mostrata sensibile in tal senso e uno dei punti all’ordine del giorno del consiglio comunale che si svolgerà lunedì 21 giugno sarà proprio il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto – Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Gli altri punti all’odg saranno: lettura ed approvazione verbali seduta precedente, piano per la valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare relativo al triennio 2021-2022-2023, ex art. 58 della legge n. 133/2008 e smi – approvazione, approvazione perizia di quantificazione monetaria relativa alla cessione del diritto di superficie su terreno soggetto ad uso civico di proprietà del comune di Gravellona Toce, sito in via Cirla e censito al fg. 5 map. 709 n.c.t - rettifica d.d.c. n° 28 del 28.09.2020, interpellanza stazione ferroviaria presentata dal gruppo misto Labriola, Geraci.