OMEGNA - 22-06-2021 -- Dopo una stagione di corsi particolarmente complicata e imprevedibile, Arcademia annuncia felice la messa in scena dello spettacolo legato al laboratorio di recitazione tenuto da Isabella Tabarini che dirigerà "La domanda perfetta"; l’appuntamento è per mercoledì 23 giugno alle 21 nella sala-auditorium Carlo Alessi presso la sede di Arcademia a Omegna sita in via Oddino Pietra 33/35.

La rappresentazione, che si preannuncia essere un percorso emozionante intriso spunti di per riflettere, emozionarsi e sorridere nell’accezione più alta del termine, è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti Covid-19 attualmente in vigore.

Gli interpreti di questo spettacolo di Fabrizio Rizzolo, già portato in scena sotto forma di monologo, sono: Simone Cocciuti, Arianna Coduri Grimaldi, Piera De Santis, Giorgia Dugo, Carmengiulia Falcetti, Alessia Grazioli, Lorenzo Melacarne, Penelope Panizzolo, Alessandro Passera e Alessandro Petagine.

Parteciperanno le danzatrici Carolina Tagliabue e Ruth Gabriela Avila Guerreo; coreografie di Carolina Tagliabue.

Per avere maggiori informazioni si possono chiamare i numeri: 0323.883535 – 335.5972031.

r.a.