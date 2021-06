OMEGNA- 22-06-2021-- Appuntamento con i dolci solidali sotto i portici di Palazzo di Città a Omegna, domenica 27; è uno sprint finale quello che il Sindaco Paolo Marchioni chiede alle omegnesi e agli omegnesi e ai residenti di Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Baveno e Stresa - con cui Omegna condivide obiettivi e intenti sotto il cappello unico dell’Unione Montana del Cusio e del Mottarone - per concludere con successo la raccolta fondi decisa un mese fa a favore dei familiari delle vittime della tragedia che si è consumata lo scorso 23 maggio a Stresa, nella consapevolezza che solo unito il nostro territorio è in grado di raggiungere risultati importanti.

“Per questo motivo – spiega il Primo Cittadino di Omegna, che ricopre anche la presidenza dell’Unione Montana (nella foto insieme a Giorgio Baldioli di AKB) – abbiamo nuovamente chiesto l’aiuto dell’Associazione Kenzio Bellotti, che ringrazio per il rinnovato impegno, e la partecipazione attiva di Franco Di Perna, con i suoi “cannoli solidali” affiancato dall’Associazione Gente del Sud a cui, in questa occasione, si andrà ad aggiungere anche l’eccellenza pasticcera omegnese, grazie al contributo delle Pasticcerie Il Campanile, Iraghi, Jolly e Zanardi”.

Come sottolineato da Daniele Piovera, in qualità di Presidente di AKB: “Abbiamo richiesto la disponibilità di circa 1.000 cannoli siciliani, che proporremo al prezzo minimo di 2,5 euro l’uno, mentre in un unico sacchetto confezione riuniremo le Damine de Il Campanile, le Imperialine di Iraghi, i Perdigiorno del Jolly e il Ragiornier Pesce del Cusio della Pasticceria Zanardi, per circa 500 grammi di “dolcezza” proposti a un’offerta minima di 15 euro”.

Si conterà anche sulla generosità dei partecipanti alla gita turistica a Omegna, organizzata proprio per domenica 27, dal Club Autostoriche Valdossola, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Tennis Omegna, e sui numerosi turisti attesi nel ricco week end enogastronomico voluto dall’Amministrazione comunale in occasione dell’Omegna Street Food, da venerdì 25 giugno.