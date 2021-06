OMEGNA - 24-06-2021 -- A volte i sogni si realizzano...Non sempre, è vero, ma a volte si avverano, e quando questo succede la gioia e la soddisfazione sono grandi, grandissime.

La storia di un sogno che è diventato realtà arriva proprio in queste ore da Omegna e la protagonista è Meiting Huang, la ragazza cinese affetta da sordità grave che collabora attivamente con Luca Antonini, il Pasticcere Solidale, nel progetto "Diversamente dolce"; Meiting ha ottenuto un contratto di lavoro a Varallo Sesia al ristorante "La Casa del Pellegrino" del Sacro Monte e questo per Meiting è veramente il coronamento di un sogno.

“I gestori del ristorante, vedendo Meiting molto spigliata nelle registrazioni del format “Diversamente dolce” effettuate coinvolgendo proprio la struttura del Sacro Monte, le hanno offerto un piccolo periodo di prova che poi si è trasformato in un contratto a tempo determinato di dieci mesi -racconta contento Luca Antonini-. Sono felicissimo che un progetto abbia reso effettivo il sogno che questa ragazza aveva conservato nel cassetto dopo aver frequentato l'istituto alberghiero IPSSAR Pastore di Gattinara negli anni 2007/2012. Ringrazio i gestori Elisabetta Azzaro e Fabio Zaffaroni per aver reso giustizia alla grande voglia di rivincita che Meiting ha da subito dimostrato; già durante il tirocinio di sei mesi effettuato presso il mio laboratorio di pasticceria, infatti, aveva evidenziato la sua predisposizione al lavoro, tanto che la presentai all'hotel Villa Aminta di Stresa la cui proprietà si rese disponibile ad un suo inserimento ma purtroppo era il 2019/2020 ed il Covid distrusse tutte le aspettative…”.

Ora il sogno di Meiting è diventato una meravigliosa realtà e questa sua storia, se ben compresa, è indiscutibilmente ricca di significato in quanto, senza alcun tipo di sterile retorica, invita a riscoprire il vero significato di non arrendersi mai e di continuare a credere, impegnandosi, in un futuro migliore.

Questo “domani migliore” per Meiting è arrivato e ora lei non vede l’ora di viverlo appieno arricchendolo giorno dopo giorno con la sua professionalità, la sua dedizione al lavoro e la sua gentile sensibilità.

