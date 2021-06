SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - 24-06-2021 -- “Carissimi Concittadini, ho il piacere di comunicarVi che il nostro Comune è finalmente Covid-free. Nella speranza che questa condizione rimanga immutata nel tempo Vi ringrazio per la collaborazione dimostrata in questi lunghissimi mesi invernali. Buona estate a tuti!”

Ecco il messaggio che Agostino Francesco Fortis, sindaco di San Maurizio d’Opaglio, ha rivolto ai suoi concittadini per aggiornarli sul fatto che sul territorio comunale non si registrano casi di positività al Covid-19.

Il comunicato del sindaco Fortis è del 21 giugno e la situazione fortunatamente continua a mantenersi tranquilla in quanto in base ai dati diramati nella giornata di ieri, mercoledì 23 giugno, dall’Unità di crisi Covid della Regione Piemonte, nel comune si registrano ancora zero casi di persone positive.

r.a.