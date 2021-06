OMEGNA- 24-06-2021-- Continua la campagna vaccinale dell’ASL VCO che ad oggi ha raggiunto le 137.000 dosi somministrate con 45.000 persone immunizzate.

Da lunedì 28 giugno sarà attivato, per il mese di luglio, un ulteriore centro vaccinale con tre ambulatori presso il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, per rafforzare la campagna vaccinale.

Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto con la prenotazione per la vaccinazione anti Covid-19 che lo può sempre fare sul portale della Regione www.ilpiemontetivaccina.it

Dal 23 giugno sul portale www.ilpiemontetivaccina.it gli over 60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato. Un incentivo con cui la Regione punta a convincere coloro che non hanno ancora manifestato la volontà di essere vaccinati e che sono una assoluta priorità, perché rappresentano la fascia d’età più esposta alle conseguenze gravi del Covid.

Inoltre, sempre per dare priorità massima agli over 60, da lunedì 28 giugno tutti i cittadini con più di 60 anni che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno essere vaccinati con accesso diretto presentandosi nella fascia oraria 13.00 – 15.00 nei centri vaccinali attivi presso il Teatro Il Maggiore di Verbania, la sede dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola di Domodossola, il Dipartimento di Prevenzione a Crusinallo di Omegna senza obbligo di preadesione.