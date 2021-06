GRAVELLONA TOCE- 25-06-2021-- A Gravellona Toce, in concomitanza con la festa patronale di San Pietro, presso La Bottega dell’Arte di Michela Mirici Cappa -architetto, pittrice, insegnante d’arte- sarà allestita un’esposizione dei lavori prodotti durante questa difficile e molto sofferta annualità.

Quest'anno la mostra riguarderà i lavori realizzati esclusivamente durante il corso di disegno, saranno esposte circa 40 opere tra copie d'autore, paesaggi, animali e ritratti e in più ci saranno anche alcuni bozzetti preparatori che vogliono rispondere alle domande che spesso ci si pone: “Cosa c’è dietro un’opera d’arte? Come nasce un capolavoro?”. L’appuntamento con questa mostra-open day ad entrata libera è per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno dalle 15 alle 19, per garantire la massima sicurezza ed evitare assembramenti non si terrà un'inaugurazione.

Questa mostra è interessante occasione per conoscere ancora di più e meglio La Bottega dell’Arte di Gravellona Toce realtà che, oltre ad avere una grande valenza a livello artistico, è anche importante a livello sociale…I vari corsi che vengono proposti, infatti, oltre ad essere rilevanti perché consentono di acquisire tecniche e competenze in campo artistico, sono anche meritevoli di attenzione perché conducono alla scoperta di sé e, in un ambiente di stima reciproca, di crescita e di condivisione, gli allievi trovano grazie all'arte la giusta dimensione dove esprimersi e viversi.

