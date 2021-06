OMEGNA - 25-06-2021 -- La conferenza di San Vincenzo di Omegna ha reso noto il suo bilancio per il 2021 che, causa emergenza Covid, ha visto un incremento degli interventi di ausilio a persone e famiglie (55% italiane, 45%straniere, per un totale di 480 persone).



Sono stati distribuiti 56.743,48Kg di generi alimentari (di cui 33.000Kg di generi vicini alla scadenza donati da Ipercoop, Nova Coop, Tigros); 9.877 litri fra latte, vino, bibite, birre, acqua e vino; 690 kg di materiale vario per la pulizia casa, 137 confezioni di pannolini e traversine, 1.238 articoli per igiene personale e 199 kg di generi vari non alimentari. Donazioni sono giunte, fra le maggiori, da Fondazione VCO 12.000€ e Comune di Omegna 12.000€, in memoria di Luca Meneveri 5.000€, mostra Santa Marta 3.485€, offerte da privati 5.365€, Diritto al Cibo 7.500€, Raddoppia Bontà 2.439€, per un totale entrate di 53.175,39€. Mentre le uscite 51.676,36€ sono tutte rivolte ad assistenze dirette e da singoli progetti 32.055,66€ e assistenze per Covid-19 12.000€.



La San Vincenzo intende ringraziare i supermercati Coop, Savoini, Tigros, Conad, gli Alpini di Omegna, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Le Formiche, Salvatore Ranieri, Caritas Parrocchiale e tantissimi cittadini per le raccolte alimentari donate durante l’emergenza Covid e per il continuo sostegno ricevuto.