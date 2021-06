AMENO - 28-06-2021 -- È stato inaugurato ufficialmente nel pomeriggio di sabato 26 giugno il progetto delle Tricottine denominato “Coloriamo tutti muri...perché Ameno ama i colori”.

Ore e ore di lavoro eseguito da mani appassionate e sapienti hanno portato alla realizzazione di tante installazioni colorate che impreziosiscono il comune di Ameno dove ora è ancora più bello passeggiare per ammirare il grande lavoro fatto da queste volontarie che con le loro opere fatte ai ferri e all’uncinetto hanno rivestito muri, colonne e angoli particolari del paese.

All’inaugurazione di sabato erano presenti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Ameno, ovviamente le Tricottine e, cosa molto bella e significativa, anche alcune persone che negli scorsi mesi hanno offerto la loro disponibilità per la realizzazione del progetto: c’erano, infatti, Tricottine di Castelletto Ticino, Borgomanero, San Maurizio d’Opaglio, Gravellona Toce…

Ecco, quindi, che quella che all’inizio “solo” era un’idea originale e ambiziosa ora è diventata una spendita realtà: le Tricottine di Ameno sono riuscite a realizzare questo grande progetto corale che, oltre ad essere interessante dal punto di vista artistico, è anche apprezzabile dal punto di vista sociale in quanto è riuscito a creare legami fra le persone e a sviluppare condivisione e senso di appartenenza.

Le installazioni resteranno visibili sino circa al 20 di agosto, in questi due mesi estivi le Tricottine si concederanno un po’ di meritato riposo ma poi a settembre ricominceranno a sferruzzare per preparare gli allestimenti invernali che, ancora una volta, abbracceranno Ameno e le sue frazioni.

In una piccola gallery fotografica vi proponiamo qualche scorcio del borgo di Ameno abbellito dalle creazioni delle Tricottine.

r.a.

Nessun Iframes