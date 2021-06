PETTENASCO- 28-06-2021-- A Pettenasco sono recentemente entrati in funzione i nuovi parcometri finalizzati alla fruizione della sosta veicolare a pagamento in alcune vie del paese in prossimità del lago.

Complessivamente sono stati realizzati 73 posti auto a strisce blu, l’Amministrazione comunale specifica che si tratta di un affidamento sperimentale in essere sino a ottobre 2022 e che l’intera gestione è esterna al Comune, nello specifico l’oggetto dell’affidamento alla ditta Alica Service di Gattinara riguarda: “…La realizzazione di aree blu lungo le vie Morea, via Passeggiata a Lago e via G. Nichini con la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale e posa di n. 3 parcometri per la durata fino a ottobre 2022 e comunque non oltre il superamento del compenso per il servizio di € 40.000, il prelievo, trasporto, contrazione e versamento in Tesoreria dei valori (moneta e banconote) contenuti nei parcometri installati e la verifica delle soste tramite ausiliare della sosta per n. 4 ore settimanali di cui almeno n. 2 effettuate alla domenica”.

Il periodo di pagamento per l’anno 2021 va da giugno a ottobre e per il 2022 da marzo a settembre, la tariffa oraria è di € 1 mentre quella giornaliera è di € 8; i parcheggi blu saranno gratuiti tutti i giorni dal 01 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 e dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

Gli Amministratori specificano che il Comune non ha sostenuto spese vive per questi nuovi parcheggi a pagamento, i termini dell’affidamento alla ditta Alica Service prevedono che i proventi da scassettamento vengano suddivisi tra la ditta affidataria (44%) e il Comune (56%).

A vigilare sul corretto utilizzo delle strisce blu, oltre all’ausiliario della ditta affidataria, anche gli operatori di Polizia Locale.

r.a.