PETTENASCO - 28-06-2021 -- : La dea bendata ha baciato Pettenasco !

Nel concorso 3014 del 27.06.2021, infatti, nella tabaccheria/edicola di Pettenasco è stata vinta una rendita di Win for Life classico da 3.000€ al mese per 20 anni! Non è la prima volta che la dea della fortuna si ferma a Pettenasco nella tabaccheria di Pasquale e Laura, il 5 gennaio del 2020, ad esempio, grazie ad un gratta e vinci sono stati vinti ben 300.000€.

r.a.