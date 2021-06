OMEGNA - 29-06-2021 - La Paffoni Fulgor Basket fa doppietta, dopo l’under 18 anche l’ under 15 ha conquistato il titolo regionale.

"In un anno difficile, siamo riusciti a far crescere i nostri ragazzi che hanno risposto al meglio, dentro e fuori dal campo" scrive la società sulle pagine social. "Un trionfo frutto di un campionato perfetto che rende la società orgogliosa di questo gruppo: a partire dai ragazzi, passando per lo staff, fino ad arrivare ai genitori, sempre presenti in una stagione così complessa.

La Paffoni Fulgor Junior Basket raccoglie i frutti del lavoro svolto in questi mesi: nonostante i lockdown, le difficoltà e le incertezze sulla ripartenza, questa stagione è stata un vero e proprio successo. Non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la certificata crescita che tutti i gruppi giovanili hanno avuto. Un passo che ci spinge a credere ancor di più nel nostro futuro è che ci dà fiducia nel portare avanti il nostro ambizioso progetto".

Intanto si pensa già al nuovo campionato. Sabato 19 settembre, al PalaBagnella di Omegna, alle ore 17:30, i ragazzi di coach Andreazza sfideranno i Legnano Knights nel primo match di preparazione in vista della stagione 2020-2021.

Nell'impianto sarà ammesso il pubblico (capienza massima 200 persone bambini esclusi)con obbligo di mascherina e il mantenimento del distanziamento; ingresso ad offerta a 5 euro, che verranno utilizzati per l’acquisto di termometri per le scuole di Omegna e del Cusio.

All’ingresso si potrà ancora sottoscrivere la tessera "Atto di fede".