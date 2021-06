OMEGNA- 29-6-2021-- Ce n’è davvero per tutti i gusti nella mini rassegna cinematografica messa a punto per l’intero mese di luglio dall’Assessorato al Turismo del Comune di Omegna, grazie alla rinnovata intesa con la SOMS, proprietaria del Cinema Teatro Sociale presieduta da Adriana Cerutti, e la Proloco cittadina che, da poche settimane, ha salutato l’arrivo della nuova Presidente Adele Sacco.

“Anche quest’anno – conferma l’Assessore comunale Mattia Corbetta – grazie all’attento lavoro dell’Ufficio Cultura e Turismo, siamo riusciti a mettere in piedi un ricco calendario di appuntamenti che, dall’1 al 29 luglio, per cinque giovedì consecutivi, porterà nello spazio verde di Parco Pasquale Maulini una rassegna che le omegnesi e gli omegnesi hanno dimostrato negli anni di apprezzare. Oltre ai titoli in locandina, che spaziano dal moderno giallo deduttivo al genere musicale, dal film d’animazione tradizionale a quella in stop-motion, fino ad arrivare al genere fantasy, abbiamo inserito anche una serata dedicata al documentario “Moka Noie: a Omegna non si beve più caffè”, storia del declino del polo industriale del Distretto del casalingo raccontato dal nostro concittadino Matteo Severgnini e portato su pellicola dal registra Erik Bernasconi”.

Programma:

Cena con delitto. Giovedì 1 luglio

I Croods. Giovedì 8 luglio

A star is born. Giovedì 15 luglio

Moka noir. Martedì 20 luglio

Mr Link. Giovedì 22 luglio

Giovedì 29 luglio.

La collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso permetterà di proporre la visione di ciascuna proiezione al prezzo di 4 euro, per l’acquisto del biglietto intero riservato agli adulti, ridotto a 3 euro per i bambini fino ai 12 anni di età.

Infine, grazie alla collaborazione con la Proloco cittadina, nel prezzo del biglietto sarà inclusa una porzione di pop-corn.



Per info, telefonare al numero 0323.868428, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.

Per info, telefonare al numero 0323.868428, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo email: