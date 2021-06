OMEGNA - 29-06-2021 -- Il comune di Omegna, tramite i propri canali di comunicazione, ha comunicato che è possibile ottenere i nuovi posti barca sul lungolago di Bagnella semplicemente facendo richiesta.

Gli ormeggi liberi verranno assegnati a in base dell’arrivo delle richieste fino all’esaurimento della disponibilità.

Sul sito del comune si possono trovare tutti i canoni di affitto per i posti barca e tutte le regole da tenere in considerazione per le persone che decidono di occupare uno dei posti barca. Disponibili 30 ormeggi.



Diego Cataldo