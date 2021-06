OMEGNA - 30-06-2021 -- E’ partita la macchina organizzativa della festa di San Vito a Omegna per predisporre anche in questo 2021, compatibilmente con la situazione sanitaria, quella che indiscutibilmente è una delle feste più popolari, radicate e partecipate del territorio.

In occasione di San Vito da sempre si rinnova un bellissimo senso di “fare comunità” in onore del giovane santo martire compatrono di Omegna; ogni anno è così: un’intera città si mobilita per realizzare una festa che sia oltre a divertimento luci, suoni e colori anche preghiera, riflessione, incontro e solidarietà.



Negli scorsi giorni il comitato di San Vito con il suo nuovo presidente Valentino Valentini ha incontrato le associazioni di volontariato per chiedere la loro collaborazione al fine di organizzare, ancora una volta, una festa che sia veramente di tutti.



Abbiamo chiesto a Filippo Ardizzi, direttore di Casa Mantegazza e nuovo referente per le attività di beneficenza e solidarietà della festa di S. Vito, un commento relativo alla riunione svoltasi pochi giorni fa, ecco le sue parole: “ Consapevoli del ruolo indispensabile che le associazioni hanno per il nostro territorio, questo incontro vuole essere un punto di partenza che permetta, attraverso un lavoro di rete e di sinergia, di creare un rapporto di collaborazione stabile nel tempo. Ventidue le associazioni che hanno partecipato, ma molte altre hanno dato la loro disponibilità a collaborare durante i festeggiamenti. Ai rappresentanti delle associazioni non è stato solo chiesto di collaborare fornendo volontari ma anche e soprattutto di contribuire fornendo proposte per l’iniziativa alla quale saranno destinati i fondi raccolti per la beneficenza e la solidarietà, aspetto che da sempre caratterizza la festa di S. Vito, e per l’organizzazione di eventi volti a promuovere le iniziative di ogni associazione e ad avvicinare e coinvolgere i giovani al mondo del volontariato e all’impegno civico."

r.a.

Foto repertorio