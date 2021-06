POGNO –30-06-2021 -- Il Comune di Pogno comunica che per la giornata di giovedì 1 luglio, con orario dalle 8 alle 12, sarà in vigore tramite un'ordinanza provinciale, la sospensione totale del transito veicolare lungo la S.P. 47 Pogno-Alzo a causa di lavori di messa in sicurezza nella zona frana. (A.P.)