OMEGNA - 01-07-2021 -- Sabato 26 giugno presso l’Omegna Shopping Center è stata inaugurata la nuova sede omegnese di RadioForMusic realtà che, nata nel settembre 2020 dopo 10 anni di ForMusicTV diretta da Gianluca Lamberti, è stata ideata da Johnny Mastrocinque, produttore e discografico conosciuto come Mastafive che dopo l’esperienza avuta in altri network nazionali e dopo la conduzione artistica nel periodo 2015\2017 di ForMusicTV, ha deciso di convogliare le sue conoscenze in questa nuova avventura.

“ Siamo dislocati sul territorio nazionale e abbiamo rivoluzionato il concetto delle prime radio a flusso continuo -dichiarano dallo staff della radio -, il concetto di RFM è quello dei format radio che si svolgono dal vivo e in collegamento sfociando nella fruizione dalla classica app, al web, al DAB arrivando alla sua forma live.”

L’arrivo a Omegna di RFM non è stato casuale ma frutto dell’ incontro con AP Servizi di Alessandro Pira, le due realtà hanno scoperto di avere molti punti in comune e hanno così deciso di far sbocciare a Omegna una nuova sede della web radio: “La nostra idea è quella di creare un evento nell’evento all’interno del centro commerciale di Omegna -dichiara Alessandro Pira-. Con la postazione nell’acquario completamente a vista, vogliamo instaurare un rapporto con le persone che entrano a fare acquisti: un saluto, un momento di compagnia e condivisione… il nostro obiettivo è proprio quello di interagire con Omegna e creare uno scambio di energie positive. La città ha indubbiamente molto da dire: è ricca di arte, storia, cultura e l’intero territorio ha enormi potenzialità da sviluppare e noi, con questa nuova realtà, vogliamo dare ancora più voce alla zona. Omegna se lo merita e noi, senza alcun tipo di sterile e artificiosa retorica, investiamo nella città perché ci crediamo fervidamente! RadioForMusic la si può ascoltare ovunque: scaricando l’App, andando sul sito internet, interagendo sui social e anche grazie ai passaggi sul canale 68 del digitale terrestre - Bom Channel…”.

In occasione dell’inaugurazione abbiamo fatto una chiacchierata con Mastafive che, in una brevissima intervista, si racconta così:

Radio for music é appena approdata a Omegna, quali sono state le tue prime sensazioni in questa città?



“Io sono nato e arrivo dalla provincia, quella più estrema, il mio paese natale in cucina prende il ponte radio gsm di Cuneo, in salotto Asti, in giardino Torino...un appartamento di 63 mq.

Per farvi capire quanto ero lontano da tutto e da ogni varietà di scelta che non fosse il campo di mais di fronte al palazzo o quello dietro di grano... Ma è stato al contempo una fucina di idee ed artisti, perchè dove non c'è niente allora c'è spazio per tutto. Omegna non tanto nelle opportunità ma nella conformazione è molto simile a quella zona, è una provincia, un paese, una comunità che si sente tale anche quando non si sta simpatica. La sensazione è questa...qui non ci sono tantissime alternative, noi possiamo esserlo”

Siamo agli albori di questo progetto, come ti piacerebbe si sviluppasse la tua web radio a Omegna e quali format vorresti creare?



Le varie sedi distaccate seguono la stessa filosofia della sede principale: "agisci locale e pensa globale" .

I format saranno decisi con il nuovo socio Alessandro e il suo team di AP, toccheranno un po’ tutti gli argomenti ma di base la musica sarà protagonista, ma soprattutto il nostro modo di far radio sarà nella sua quasi totalità realizzata dal vivo…Veniamo noi da te a trasmettere, facendo la radio come se suonassimo dal vivo!”

r.a.