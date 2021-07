QUARNA SOPRA - 01-07-2021 -- La signora Elsa di Quarna Sopra compie 100 anni e l’Inter la festeggia con un regalo veramente speciale!

Grazie all’interessamento del sindaco Augusto Quaretta, all'indomani della conquista dello scudetto, il club nerazzurro ha fatto recapitare una maglietta personalizzata per Elsa con tanto di autografi di quasi tutti i campioni d'Italia.

Un regalo bellissimo per Elsa che, festeggiato il suo centenario a fine aprile, nei giorni scorsi ha ricevuto la maglia della sua squadra del cuore; visibilmente emozionata e felice per il 19° tricolore della sua Inter, Elsa ha ammesso di non conoscere proprio tutti i giocatori: "Sono quasi tutti stranieri e i nomi non me li ricordo…” ma ha confermato la sua sana passione per l’Inter.

La consegna del regalo è stata ovviamente anche occasione per scambiare due parole su un importante tema di attualità sportiva, gli Europei di calcio in corso proprio in questi giorni relativamente ai quali nonna Elsa ha promesso al sindaco Quaretta che guarderà la partita Italia - Belgio tifando per gli azzurri ma...se dovesse segnare Lukaku, non le dispiacerebbe! Vittoria all'Italia, quindi, ma un goal di Lukaku che chissà…magari porterebbe essere dedicato proprio a lei!

