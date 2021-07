GRAVELLONA TOCE - 01-07-2021 -- Venerdì 2 luglio a Gravellona Toce in piazza V. Veneto (piazza delle scuole) verrà proiettata su maxischermo la partita di calcio Belgio – Italia in programma alle ore 21.

Un segno di ripresa e di voglia di ritorno alla normalità, questo appuntamento a Gravellona Toce, che consentirà, ovviamente in sicurezza, di ritornare finalmente a riassaporare quegli attimi di entusiasmo e condivisione che hanno sempre contraddistinto questi speciali avvenimenti sportivi.



Per l’occasione la piazza sarà delimitata da transenne e potrà contenere al massimo 100 spettatori che verranno registrati all'ingresso; per accedere all'area sarà obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare le mani e rispettare il distanziamento fisico.



r.a.