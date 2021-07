OMEGNA - 02-07-2021 -- - La storica azienda locale Lagostina compie 120 anni: è infatti stata fondata nel 1901 da Carlo ed Emilio Lagostina.

In questo arco di tempo l’azienda è cresciuta tantissimo diventando un colosso ed un simbolo del panorama industriale nazionale.

Per il 7 luglio verranno organizzate delle celebrazioni per onorare un azienda così importante che ha dato lavoro a tantissime persone in questi anni.



Diego Cataldo

Foto credits: sito Lagostina