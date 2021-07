MIASINO- 06-07-2021-- Nella cornice di Villa Nigra a Miasino torna l’appuntamento con Villa Nigra Opera Festival, manifestazione musicale nata nel 2017 da un’idea del Maestro Andrea Cappelleri, direttore d’orchestra di origine umbra e miasinese d’adozione, con l’obiettivo di colmare una mancanza artistica nel nostro territorio. Il concerto sarà dediato al personale sanitario dell’ASL di Novara che ha combattuto in prima linea contro il Covid.

Villa Nigra Opera Festival si svolge tradizionalmente, sulle colline soprastanti il Lago d’Orta, nel prestigioso cortile dell’omonima residenza aristocratica cinquecentesca, oggi di proprietà del comune, che prende il nome dall’architetto che all’inizio del Novecento completò i restauri delle tre ampie ali.

Villa Nigra Opera Festival ritorna con un evento che si terrà venerdì 23 luglio 2021 alle 21. Chi ha seguito il Festival sin dalla sua nascita sa che ci si deve sempre aspettare qualcosa di nuovo, di sorprendente: uno spettacolo completo che vuole toccare le corde delle emozioni. E sarà così anche nel 2021 con un programma dedicato alle colonne sonore più entusiasmanti del cinema degli ultimi anni con uno spettacolo dal titolo: Musiche Stellari.

A tal proposito il Maestro Cappelleri anticipa: “Si tratterà di un percorso virtuale, tutto da scoprire, nel quale chiediamo al pubblico che ci ascolta di salire a bordo con noi: partiremo dall’America del Nord, attraverseremo tutto il mondo fino a raggiungere le galassie più lontane, con l’esecuzione della Suite di Guerre Stellari.”

Saranno celebrati il tango argentino di Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita, e la musica di Ennio Morricone.

Presenza fissa dalla prima edizione e partner musicale della manifestazione è l’Orchestra Sinfonica “Carlo Coccia” che anche quest’anno sarà presente con un organico di più di 50 elementi.

La Provincia di Novara e il Comune di Miasino promuovono l’iniziativa con il loro patrocinio e mettendo a disposizione lo splendido scenario di Villa Nigra. Numerosi sono gli sponsor che hanno creduto nel progetto ed hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, a partire da Zoppis Premium Beverages since 1916, società benefit (impegnata anche in finalità di beneficio comune in modo responsabile, trasparente e sostenibile), Fantini Rubinetti, Unione Turistica Lago d’Orta, Rubinetterie Paffoni, SBS, Palazzo Acquarello, Concessionaria Renault S.A.B, Albertoni VA srl, Impresa Edile Marco Congiu, Zambellini Artini Dental Center e Techbau Spa Engineering & Construction.

L’evento è aperto al pubblico in presenza ed il costo del biglietto è di 25,00 euro, inclusa la prevendita online su Ciaotickets.com. Non vediamo l’ora di riabbracciarvi pur attenendoci alle indicazioni di distanziamento previsto dal protocollo nazionale ancora in vigore che regoleranno la serata.

Informazioni ed aggiornamenti sulle pagine social dell’evento: FB @villanigraoperafestival e IG @villanigraoperafestival