GOZZANO -07-07-2021 -- Il Gozzano rinuncia alla C. ma non è scontato che giocherà in D. La società cusiana dopo aver vinto il campionato, è l’unica società delle neopromosse (ultima è stata il Messina) d aver rinunciato alla C, come era avvenuto per il Campodasergo lo scorso anno. Costi eccessivi per la nuova categoria ed adeguamenti strutturali del campo da eseguire alla base della rinuncia.La squadra sarà tutta da rifare, ma non è ancora acontato quale sarà la categoria di riferimento: Eccellenza o la D in sovrannumero come richiesto dalla società. Malumore tra i tifosi, ma la decisione era stata assunta già dopo il successo in campionato. (M.R)

