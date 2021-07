OMEGNA - 09-07-2021 – La Paffoni Fulgor Basket comunica la conferma di coach Marco Andreazza come capo allenatore della prima squadra rossoverde. Andreazza firma un contratto biennale che lo legherà alla Fulgor sino alla stagione 2022-2023. La scelta parte dalla volontà della Fulgor di strutturare in maniera solida uno staff tecnico preparato, in grado di dare continuità al futuro della società attraverso scouting, programmazione e coinvolgimento a 360° di tutte le parti, a cominciare dal settore giovanile: “Siamo molto soddisfatti di aver confermato coach Andreazza - commenta il Direttore Sportivo, Michele Burlotto -, vogliamo fin da subito metterci al lavoro, dandogli piena fiducia e facendo forza sulla sua professionalità ed esperienza. Investiremo e costruiremo attorno a lui uno staff tecnico che possa garantire un futuro all’altezza del nome della nostra società e siamo sicuri che Marco sia l’uomo giusto, per capacità tecniche ed attaccamento”. Dunque, con la conferma di Andreazza, la Fulgor si mette nell’ottica di costruire una nuova identità, puntando sul reclutamento e sui giovani.

Queste le parole del coach della Fulgor: “Avevo chiesto di poter lavorare su più anni di progetto, di avere un ruolo centrale all’interno della società e la dirigenza mi ha accontentato. Mi sono sentito la persona giusta al posto giusto. Questa avventura mi dà grandi motivazioni, dobbiamo capire che vogliamo fare del lavoro quotidiano e del costante miglioramento i nostri principi cardine, sia per lo staff che per la squadra. Questo - conclude il coach - deve essere un anno di ripartenza. Gli obiettivi sono a 360°, sulla prima squadra, lo staff e il settore giovanile”.