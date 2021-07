ORTA SAN GIULIO - 09-07-2021 -- Domenica 11 luglio in tutta Italia si celebra la “Giornata Nazionale delle Pro Loco”, occasione, come specifica l’UNPLI sulla sua pagina Facebook, “…per raccontare l’Italia più bella attraverso il prezioso impegno dei volontari, mettendo in luce l’enorme lavoro che, quotidianamente, portano avanti le donne e gli uomini delle Pro Loco, espressione dell’Italia più autentica, quell’Italia che amiamo e che vogliamo far ripartire ponendo - noi per primi - le basi per un futuro che sia davvero migliore, per tutti.”



A Legro di Orta San Giulio, la Pro Loco nata nel 1989, presenta il programma della giornata che vedrà per la prima volta la presenza di agricoltori aderenti a Coldiretti per l’evento “Campagna Amica” nel giardino della “Piccola”, sul piazzale della stazione.



Nel corso della giornata non mancheranno ovviamente le visite guidate ai famosi muri dipinti con presentazione del programma dell’estate/autunno e ci sarà anche l’appuntamento con la Gamba d’Oro che, per la prima volta, vedrà anche Legro nel calendario 2021; alle ore 17 Marilena Flury Roversi presenterà “Tracce di meraviglie” l’ultima sua opera letteraria che si compone di due volumi: “Per questa via Mimulfo perse la testa” e “Tra i laghi scomparsi” che fanno parte della nuova collana Amazon “Quando eravamo lombardi”.



Nel corso della giornata si parlerà anche del tour in fase di preparazione dal titolo “Le vie del cinema” che ha ottenuto il patrocinio dell’Automobile Club di Novara e di Biella e ci sarà altresì modo di soddisfare il palato con un menù tipicamente piemontese preparato dal ristorante “Vecchia Stazione” ad un prezzo simbolico di 14€ (12 per i soci Pro Loco).



Per maggiori informazioni si può contattare la Pro loco di Legro al numero 335.6509294; per prenotare il pranzo, invece, si deve contattare il ristorante al numero 348.0024658.

r.a.