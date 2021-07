LAGO D’ORTA - 09-07-2021 -- Il forte maltempo di giovedì 8 luglio ha creato danni e disagi anche in diversi comuni del territorio del lago d’Orta.

A Pettenasco, in prossimità del km 45,900, la ss 229 è stata temporaneamente chiusa in serata per la presenza di un albero caduto in carreggiata e di alcune altre piante prossime a cadere; alberi caduti sono stati segnalati anche ad Armeno e sulla strada tra Bolzano Novarese e Lortallo (frazione di Ameno).

Particolarmente colpita la valle Strona dove pioggia, grandine e vento forte hanno creato, ancora una volta, diversi problemi; l’Hostaria Funicolare è stata significativamente danneggiata: “Due macchine distrutte dalla grandine, qualche vetro rotto, un pezzo di tetto divelto e sala allagata -raccontano i titolari del ristorante-; è anche caduta una pianta qui sotto ieri sera, strada interrotta e per noi chiusura del locale…”.

Sono proprio i titolari dell’Hostaria Funicolare che attraverso un breve video e alcune foto ci documentano quello che è accaduto ieri in valle Strona, zona particolarmente sensibile, questa, che purtroppo già molte volte in passato ha dovuto fare i conti con i danni, in alcune occasioni drammatici, provocati dal maltempo.



r.a.