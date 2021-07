CASALE CORTE CERRO - 12-07-2021 -- A Casale Corte Cerro è ripartito il bookcrossing, la “Ca dij Libär dlä Cort Cèrä” ha, infatti, rimesso in funzione questo servizio per lo scambio libero e gratuito di libri di qualunque genere.

I tre punti di bookcrossing si trovano nell’atrio del municipio, presso la biblioteca e al circolo Arci Rio Grande di Ramate e il loro utilizzo non comporta alcuna modalità di iscrizione né alcun limite ai volumi che si possono prelevare o lasciare a disposizione degli altri utenti.

Massima libertà, quindi, nella gestione di questo servizio che invita a prendere i libri, leggerli e passarli ad altri semplicemente per il puro piacere di leggere, senza alcuna intermediazione burocratica.

Chi vuole seguire il percorso dei libri affidati al circuito può iscriversi gratuitamente al sito internet www.bookcrossing.com creato specificatamente per mettere in contatto tra di loro i diversi utenti del servizio.

r.a.