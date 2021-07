MIASINO - 13-07-2021 -- Il sindaco di Miasino Giorgio Cadei con una recente specifica ordinanza ha chiuso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) attivato a novembre dello scorso anno per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Così si legge nell’atto pubblicato all’albo pretorio: “…Considerato che il C.O.C. è stato funzionale alla fase di gestione dell’emergenza dal momento che era necessario mettere in atto delle misure di carattere eccezionale e che in questa nuova fase è opportuna una organizzazione che tiene conto dell’esistenza dell’emergenza, ma che la stessa deve essere garantita con strumenti ordinari; considerato che sul territorio comunale non si registrano nuovi casi di contagio da Covid-19 da diverso tempo, per tanto i servizi ai cittadini, garantiti dal C.O.C., si sono praticamente azzerati e considerato che con ordinanza del Ministro della Sanità Speranza in data 25 giugno 2021 è stato dichiarato, l’intero territorio nazionale, Zona Bianca, il sindaco ordina la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); il mantenimento dello stato di attenzione in osservanza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e in relazione agli adempimenti necessari da adottare per affrontare eventuali nuove possibili emergenze…”.

r.a.