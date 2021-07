PETTENASCO - 13-07-2021 -- Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design, lifestyle, servizio e fattore umano e una nuova esperienza gastronomica si abbracciano, valorizzandosi vicendevolmente, nel nuovo “Laqua by the Lake”, la nuova straordinaria venue sulle rive del Lago d'Orta della collezione “Laqua Resorts” del Gruppo Cannavacciuolo.

A Pettenasco apre proprio oggi, martedì 13 luglio, “Laqua by the Lake” dove design, contatto con l'acqua e la natura si uniscono in un nuovissimo resort, in cui si trovano gli appartamenti, il beach club e il ristorante “Cannavacciuolo by the Lake”.

Aperto agli ospiti del resort e su prenotazione anche agli esterni, il ristorante propone menu diversi durante la giornata con un inedito setting dove è possibile scegliere tra un tavolo all'aperto avvolto dalla luce e dal sole o sotto l'elegante porticato; le proposte dello Chef celebrano il territorio e le sue peculiarità e, come sempre, ogni piatto è un’esperienza unica ed inimitabile in cui i vari ingredienti dialogano tra di loro in un dinamismo virtuoso capace di deliziare gli ospiti facendo vivere loro un’esperienza gastronomica sinestetica.

Il resort “Laqua by the Lake” è un vero e proprio scrigno delle meraviglie: a impatto zero sull'ambiente, con grande attenzione al rispetto del territorio, massima privacy, affaccio e accesso diretto al lago, sport e natura sono gli elementi che contraddistinguono questa nuova realtà; nel corpo principale della residenza si trovano 16 appartamenti e 2 attici, dove l'interior design richiama le sfumature del lago, l'utilizzo dei colori della natura e del legno rendono l'atmosfera serena e dolce, ideale per rilassarsi e riconnettersi con se stessi.

Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina privata, sala living e terrazzo esterno, i 2 attici dispongono anche di una magnifica vasca jacuzzi privata, rigorosamente vista lago.

Il beach club -aperto su prenotazione anche agli ospiti esterni per la giornata- è il luogo ideale per chi desidera vivere il contatto con l'acqua e il lago senza rinunciare ad un eccellente servizio; il set trasporta gli ospiti su un'isola caraibica, invitandoli a rilassarsi o trascorrere momenti di serena convivialità.

La favolosa piscina riscaldata a sfioro sull'acqua del lago è incorniciata dalle aree prendisole, sdraio, pieds dans l’eau, bali bed e aree private e al tramonto questa meraviglia diventa location suggestiva per ammirare il lago, al suono della musica, scegliendo un'ampia selezione di cocktail e vini proposti al bar.

Non manca, ovviamente, un’interessante e ricca offerta sportiva dedicata al benessere del corpo e della mente, chi lo desidera, infatti, può noleggiare la prima barca elettrica sul lago, può scegliere l’introduzione di apnea statica o di movimento e ancora c’è la possibilità di praticare ginnastica dolce in acqua, sup, rilassamento guidato in acqua, sci nautico, wake-board o wake-surf, pilates e anche i bambini possono fruire di offerte particolari pensate appositamente per loro con un programma di acquaticità dai 3 mesi ai 15 anni.

“Laqua by the Lake”, disegnato dallo Studio di Architettura Primatesta, pone grande attenzione al rispetto della natura e nella quotidianità esprime il suo sincero “grazie” al territorio in cui si trova: utilizza un impianto con generatore ibrido in pompa di calore che sfrutta l’acqua di falda del lago e alimenta la produzione di energia elettrica; in classe energetica A, al suo interno ha anche una rete di raccolta dell'acqua piovana e di falda per l'irrigazione del parco.

Immancabili le auto elettriche a disposizione degli ospiti e la colonnina di ricarica nel parcheggio privato.

Oltre all'area welcome, che garantisce i servizi alberghieri agli ospiti, all'interno del resort sorgerà -nel mese di settembre- un'area fitness e benessere la cui filosofia porrà grande attenzione alla cura del corpo, con tecnologie anti-age all’avanguardia.

Per conoscere meglio questa nuova realtà che porta il marchio unico ed inconfondibile del Gruppo Cannavacciuolo, si può visitare il sito www.laquaresorts.it.



r.a.