VALLE STRONA - 13-07-2021 -- I vigili del fuoco hanno recuperato con l'elicottero un uomo che era rimasto bloccato su una roccia, in compagnia del suo cane, in un'area impervia nella zona di Luzzogno. L'escursionista non ha riportato ferite di alcun genere, così come l'animale. Sul posto è intervenuto l'elicottero Drago 51 da Torino, con una squadra Saf dei vigili del fuoco.

