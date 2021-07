MIASINO- 16-07-2021-- Presentato, all’Orangerie di Villa Nigra a Miasino, “Musiche stellari”, concerto che si svolgerà il prossimo 23 luglio, nell’ambito di Villa Nigra opera festival. In questo appuntamento sarà il Maestro Andrea Cappelleri a dirigere l’orchestra sinfonica “Carlo Coccia”.

Il Sindaco di Miasino Giorgio Cadei ha ringraziato l’organizzazione per aver riportato l’evento dopo un anno di pausa: “Non potevamo perdere altro tempo. Villa Nigra si pone come luogo perfetto per ospitare questo concerto sotto le stelle, assicurando la possibilità di rispettare le norme anti COVID-19”

Anche la Provincia di Novara ha espresso un parere entusiasta con la presenza di Ivan De Grandis, consigliere della Provincia di Novara per il Turismo ed il Marketing Territoriale: “E’ un evento che merita massima attenzione perché si tratta di una proposta di qualità che possiede anche una funzione culturale importante, di grande richiamo turistico”.

Impegno del Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gagliardelli è valorizzare la bellezza del nostro territorio e grande è l’apprezzamento per la proposta musicale “Mi complimento con gli organizzatori che sostengono la cultura con passione, per ridare a questo angolo di provincia proposte di qualità che attraggono turismo”.

Il Maestro Andrea Cappelleri ha presentato l’evento: “Vogliamo far sì che la cultura rifiorisca in quello che a me piace definire il teatro stellato, ovvero un teatro naturale sotto le stelle. Quest’anno è il momento di ripartire con entusiasmo e proponiamo un concerto pieno di emozioni, magico, un viaggio tra le più belle colonne sonore dei film che hanno segnato la storia del cinema. Il programma verte principalmente sulle colonne sonore ma non solo, perché alcuni brani nascono non legati a film ma lo sono diventati dopo”.

L’evento è aperto al pubblico in presenza ed il costo del biglietto è di 25,00 euro, inclusa la prevendita online su Ciaotickets.com. Informazioni ed aggiornamenti sulle pagine social dell’evento: FB @villanigraoperafestival e IG @villanigraoperafestival. 200 i posti disponibili.