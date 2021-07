OMEGNA- 16-07-2021-- La parola “condivisione” sarà il filo conduttore di Proloco in festa, che si articola in un fitto calendario di appuntamenti, che si svolgeranno tutti in zona giardini, nella giornata di sabato 17 luglio.

A illustrare la proposta, la neopresidente della Proloco, Adele Sacco: “Al mattino è in programma una visita guidata alla città (ritrovo al Forum, ore 9,15), durante la quale saranno dispensate informazioni di carattere storico, culturale e paesaggistico su Omegna e il suo lago. A cominciare dalle 9,45 verrà valorizzato invece l’aspetto ludico-salutistico, con le lezioni di pilates, pilates con le amache e yoga a cura di Eleonora Gaballo. Poi, come per ogni festa che si rispetti, non può certo mancare l’aspetto culinario, dove a farla da padrone sarà la paella cucinata nel tradizionale pentolone della Pro Loco, la scenografica “Nigogliotta” (a partire dalle ore 20). E come si suol dire, dulcis in fundo con i dolci tipici del pasticcere solidale Luca Antonini. Dopo cena, ad animare la serata ci penserà Arcademia, tra musica, canto e danza. Infine, è previsto un after con la band “Belli Dentro”, che si esibirà in concerto. L’evento, patrocinato dal Comune di Omegna, è realizzato in collaborazione con lo Studio di Nora e gli Gnomi del Mastrolino.”

Parte dell’incasso sarà devoluto alle vittime della funivia del Mottarone. Per ulteriori informazioni sulle numerose attività in calendario, visitare il sito https://www.visitomegna.it/en/news/posts/proloco-in-festa/.