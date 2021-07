PETTENASCO - 16-07-2021 -- A pochissimi giorni dall’apertura a Pettenasco del resort “Laqua by the Lake” e del ristorante “Cannavacciuolo by the Lake” abbiamo incontrato Cinzia Primatesta che, deliziosa e raggiante nella sua “casa al lago”, ci ha raccontato come è nato questo splendido progetto.

Il resort e il ristorante, oltre a rappresentare un indubbio arricchimento dell’offerta turistica locale che così diventa ancora più amplia e di qualità, sono anche espressione concreta di quel sentimento di gratitudine che Cinzia Primatesta e Antonino Cannavacciuolo provano per il Lago d’Orta; un rapporto speciale, infatti, lega i coniugi al Cusio, un legame profondo e sincero che anno dopo anno si rinnova e si rinsalda nutrendosi di nuove energie.

Era il 1999 quando Cinzia e Antonino hanno deciso, poco più che ventenni, di accettare la sfida e prendere in gestione Villa Crespi -ad oggi Relais Chateaux- con al suo interno il ristorante stellato, una scelta non scontata, questa, fatta di passioni e sacrifici che è stata l’inizio di un lungo cammino sulla via della passione per l’accoglienza e per la ristorazione di qualità.

Da quel 1999 ad oggi Cinzia e Antonino non si sono mai fermati e hanno continuato ad accettare nuove sfide ideando e concretizzando nuovi progetti; proprio in questi giorni un loro sogno si è coronato a Pettenasco, a pochissima distanza dalla loro abitazione, con l’apertura del resort “Laqua by the Lake” e del ristorante “Cannavacciuolo by the Lake” due realtà, queste, che sono la sintesi perfetta della filosofia del Gruppo Cannavacciuolo.

r.a.