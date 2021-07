PETTENASCO - 19-07-2021 -- La comunità di Pettenasco ha accolto la statua della Madonna di Oropa.

Il programma della tappa pettenaschese della Peregrinatio Mariae si è sviluppato su due giorni: domenica 18 luglio, durante la Santa Messa delle ore 11 celebrata da don Giuliano Ruga, la comunità ha accolto statua della Vergine Nera di Oropa la cui presenza a Pettenasco è stata spiegata da un volontario de “Il cammino della luce di Pray”, nel pomeriggio alle ore 17 il Santo Rosario meditato seguito alle ore 18.00 dalla Santa Messa; lunedì 19 luglio, infine, alle ore 10.00 c’è stata la recita del Santo Rosario con i bambini del catechismo seguita dalla Santa Messa.

Ecco che così continua, passo dopo passo, di parrocchia in parrocchia, il cammino dell’effige della Vergine Bruna di Oropa, un viaggio fra la gente e per la gente durante il quale Maria, la donna che ha creduto, si fa missionaria, va verso i suoi figli e si avvicina ai loro cuori per portare conforto ed operare meraviglie di grazia.

La Madonna Nera di Oropa fra poco più di un mese vivrà un rito molto importante e ricco di significato: originariamente prevista per la domenica 30 agosto 2020, ma poi annullata a causa del periodo caratterizzato da parecchie incertezze e da molte apprensioni, il 29 agosto 2021 è infatti in programma la celebrazione della V Centenaria Incoronazione della Vergine.

Un rito tanto antico quanto significativo, questo, che si ripete per la quinta volta, ogni cento anni, e che anche in questo 2021 sarà un gesto di affidamento e speranza nonché espressione sincera di preghiera personale e comunitaria.

