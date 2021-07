MIASINO - 22-07-2021 -- Torna l'appuntamento con "Villa Nigra Opera Festival". Il Maestro Andrea Cappelleri dirige l’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia in "Musiche Stellari"serata-evento che riporta il pubblico in presenza nella splendida cornice della dimora miasinese. L'appuntamento è per venerdì 23 luglio alle 21. Villa Nigra Opera Festival è una manifestazione musicale nata nel 2017 da un’idea del Maestro Andrea Cappelleri, direttore d’orchestra di origine umbra e miasinese d’adozione, con l’obiettivo di colmare una mancanza artistica nel nostro territorio.



Dopo le prime tre edizioni che hanno riscosso un grande successo di pubblico e di critica, e dopo il forzato stop nel 2020, Villa Nigra Opera Festival ritorna con un evento unico e imperdibile. Il Maestro Cappelleri anticipa: “Si tratterà di un percorso virtuale, tutto da scoprire, nel quale chiediamo al pubblico che ci ascolta di salire a bordo con noi: partiremo dall’America del Nord, attraverseremo tutto il mondo fino a raggiungere le galassie più lontane, con l’esecuzione della Suite di Guerre Stellari.” Sarà celebrato il tango argentino di Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita, ci sarà un prestigioso omaggio alla musica di Ennio Morricone, vanto dell’arte italiana nel mondo, che proprio un anno fa ci lasciava, e poi tante altre sorprese.

Presenza fissa dalla prima edizione e partner musicale della manifestazione è l’Orchestra Sinfonica “Carlo Coccia” che anche quest’anno sarà presente con un organico di più di 50 elementi.



Villa Nigra Opera Festival desidera inoltre esprimere un “grazie” particolare al personale sanitario che ha combattuto in prima linea contro il Covid 19; per questo motivo, la direzione artistica, unitamente al consiglio direttivo e al Comune di Miasino, ha deciso di dedicare al personale sanitario dell’ASL di Novara il concerto.



L’evento è aperto al pubblico in presenza ed il costo del biglietto è di 25,00 euro, inclusa la prevendita online su Ciaotickets.com. Le indicazioni di distanziamento previsto dal protocollo nazionale ancora in vigore regoleranno la serata.



Informazioni ed aggiornamenti sulle pagine social dell’evento: FB @villanigraoperafestival e IG @villanigraoperafestival

Foto: Villa Nigra Opera Festival edizione 2019